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Пожарное депо со скалодромом построят в новой Москве
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2021, 10:14
В поселении Новофедоровское ТиНАО возведут пожарное депо на два машино-места, а на его территории будет находится учебно-тренировочная башня со скалодромом, информируется на официальном сайте мэра столицы.
Здание будет расположено в деревне Рассудово.
«Сегодня новые пожарные депо в Троицком и Новомосковском округах возводятся в рамках государственной программы «Безопасный город». Строительство важных социальных объектов направлено на минимизацию последствий от ЧП и возможных возгораний, а также сокращение времени прибытия экстренных служб на места вызова», — сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Здание будет оснащено восстановительным центром с тренажерным залом, сауной, комнатой отдыха и комнатой психологической разгрузки. Кроме того, территория рядом с депо также будет благоустроена.
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