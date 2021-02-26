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Подмосковные «двушки» стали самым востребованным жильем в рамках «Военной ипотеки» INGRAD
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2021, 11:09
Общая сумма сделок, заключенных клиентами Группы компаний «Инград», в рамках программы «Военная ипотека» в 2020 году составила 650 млн рублей. Это на 23% выше результата 2019 года, информирует пресс-служба ГК «Инград».
Самым популярным типом жилья, купленном по государственной программе накопительно-ипотечной системы в проектах INGRAD, стали двухкомнатные квартиры. На их долю пришлось 55% всех сделок с военной ипотекой. 30% договоров оформлены для покупки однокомнатных квартир. Оставшиеся 15% пришлись на квартиры площадью от трех комнат и более.
3/4 покупателей-военнослужащих приобрели жильё в подмосковных кварталах INGRAD: «Новое Пушкино», «Новое Медведково» и «Одинград. Квартал «Семейный». Последний стал лидером спроса. Число сделок по «Военной ипотеке» здесь на 40% превысило объём продаж в проекте INGRAD «Новое Пушкино», который был фаворитом 2019 году. В столице военные чаще всего выбирали жилой квартал «Лесопарковый».
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