26февраля 2021
пятница
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Порядка 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2021, 11:09
Утром в пятницу в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержано и отменено 17 рейсов, исходя из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, в аэропорту Внуково задержали восемь рейсов, в Домодедове – 4, еще один рейс отменили. 4 рейса задержали в Шереметьеве.
Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, задержанных и отмененных рейсов в этой воздушной гавани нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
Ранее спасатели предупредили, что до 09:00 в Московском регионе продержится туман с видимостью 200-500 метров.
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