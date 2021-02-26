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В Москве подвели итоги семинара по психологической терапии с собаками
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Общество — 26 Февраля 2021, 11:10
Городской психолого-педагогический центр департамента образования Москвы провел межрегиональный семинар-практикум «Канистерапия — достижения и перспективы развития», онлайн-мероприятие было посвящено психологической терапии вместе со специально обученными собаками. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента.
В семинаре приняли участие специалисты из разных городов России — Москвы, Истры, Долгопрудного, Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Владимира, а также иностранные эксперты из Германии, Латвии и Израиля.
«В рамках мероприятия специалисты проектной группы «Канистерапия» центра рассказали о возможности интеграции элементов метода канистерапии в образовательные технологии, внеучебную досуговую деятельность, направленную на формирование навыков Soft Skills у школьников и дошкольников в цикле «Форсайт профессионального успеха», — сказано в сообщении.
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