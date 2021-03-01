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Запрет проезда транзитных грузовиков более 12 т по МКАД будет постоянным
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2021, 10:57
Решение о запрете проезда по МКАД для транзитных грузовиков весом больше 12 тонн полностью себя оправдало и будет действовать постоянно, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Изначально правительства Подмосковья и Москвы ввели ограничения для фур на 20-21 февраля. За два дня на региональных дорогах не было зафиксировано притока грузового транспорта, а на МКАД интенсивность движения большегрузов снизилась на 18%. На загруженность дорог не повлиял и снегопад.
«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», - сообщил Собянин на своем персональном сайте.
Он напомнил, что основные участки ЦКАД были открыты в конце 2020 года. Главная задача этой трассы — разгрузить МКАД, которая в последнее время работала на пределе. В прошлом году там произошло 748 ДТП с пострадавшими.
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