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Жителям Подмосковья рассказали, как можно связаться с сурдопереводчиками системы‑112
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Общество — 2 Марта 2021, 10:40
Люди с нарушениями слуха и речи могут самостоятельно обратиться за помощью по номеру спасения «112», связаться с операторами-сурдопереводчиками можно в Skype, по СМС и в приложении «112МО», рассказал РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».
К операторам-сурдопереводчикам можно обратиться по поводу вызова скорой помощи, в случае пожара, обнаружения подозрительного предмета, ДТП, утечки газа и в том случае, если человек заблудился в лесу, а также в других ситуациях.
«Связаться с сурдопереводчиками «112» можно в видеопрограмме Skype - набирайте имя абонента «Help112mo». Отправляйте СМС-сообщения на короткий номер «112», напишите, что с вами случилось и какая требуется помощь», — сообщил собеседник агентства.
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