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Свыше 213 тыс вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье в последнюю неделю зимы
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Общество — 2 Марта 2021, 10:40
С 22 по 28 февраля на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Подмосковья поступило более 213 тысяч вызовов, рассказал РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».
«Вызовы экстренного реагирования составили порядка 90 тысяч, вызовы комплексного реагирования – порядка 15 тысяч», — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил , что более 73% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 23% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.
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