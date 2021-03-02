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Более 500 тысяч электронных услуг оказали в цифровых МФЦ Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Марта 2021, 10:41
В 2020 году в цифровых МФЦ Подмосковья оказали свыше 500 тысяч услуг, в 2021 году спектр онлайн-услуг в смарт-центрах увеличится, вырастет и количество таких центров – до 367, сказано в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Цифровые МФЦ Московской области – это смарт-центры, в которых электронные госуслуги можно получить практически в один клик. Они открыты на базе уже существующих МФЦ и ТОСПов, а в некоторых округах занимают отдельные помещения», — сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Он уточнил, что в регионе открыто 365 цифровых зон с доступом к электронным госуслугам. Там есть почти 600 рабочих мест для посетителей. В ближайшее время откроется смарт-центр на базе МФЦ Сергиева Посада, а в течение года – в Егорьевске.
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