02марта 2021
вторник
|
Почти 2 млн руб штрафов заплатили жители Подмосковья за незаконную охоту в 2020 г
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Марта 2021, 10:42
За незаконную охоту и браконьерство в Московской области в прошлом году было выписано штрафов на сумму почти 2 миллиона рублей, обследования охотничьих угодий проводятся в регионе регулярно, сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Охотник должен помнить, что за незаконную охоту или браконьерство предусмотрены штрафы и наказания. Ответственность может быть и административной, и уголовной. В прошлом году незаконно было добыто: 29 лосей, 6 кабанов, 1 косуля, 4 оленя пятнистых. Взыскано исков по ущербу от незаконной охоты на общую сумму 1 миллион 890 тысяч рублей», - сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Он уточнил, что самые распространенные нарушения при охоте в прошлом году в регионе были на водоплавающую дичь и диких копытных животных.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
ночью -2 -4 утром -3 -5
Котировки
Партнеры