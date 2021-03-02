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Психотерапевт рассказала о целительном влиянии комплиментов
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Общество — 2 Марта 2021, 10:42
Человек, постоянно получающий заслуженные похвалы и комплименты, лучше защищен от депрессии и демонстрирует более высокую работоспособность, рассказала РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.
По словам эксперта, мотивация человека к изменению своей жизни бывает двух типов: положительная и отрицательная. В первом случае человека хвалят за успехи, что приносит ему радость и удовольствие от своей деятельности, во втором случае побуждением к действию является страх, стыд или стремление избежать наказания.
«Часто наши близкие, искренне беспокоясь о нас, используют принцип кнута, а не пряника, желая оградить нас от гипотетических неприятностей, указывают на недостатки и досадные промахи. Возможно, это и работает в короткой перспективе, однако в итоге у человека повышается уровень стресса, это может привести к выгоранию, развитию тревожных и депрессивных расстройств», - сообщила Панова.
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