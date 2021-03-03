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Реконструкцию станции Апрелевка МЦД‑4 могут завершить в 2022 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Марта 2021, 10:53
Работы по реконструкции станции Апрелевка будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) планируется завершить в 2022 году, это будет современный вокзал с многочисленными удобствами для пассажиров, информируется на официальном сайте мэра столицы.
«МЦД-4 «Киевско-Горьковский» планируется запустить до 2024 года. Апрелевка станет одной из его конечных станций. Сейчас ведется масштабная программа по развитию Киевского направления МЖД», — сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На станции Апрелевка будет три платформы с навесами для защиты пассажиров от непогоды. Кроме того, она свяжет разные районы города, разделенные железнодорожными путями. В настоящее время строители уже установили металлический каркас перехода.
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