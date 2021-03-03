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До плюс 3 градусов и слабые осадки ожидаются в Московском регионе в среду
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Марта 2021, 10:54
В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдут слабые осадки, воздух в регионе днем прогреется до 3 градусов, информируется на сайте «Метеоновости».
«Максимальная температура воздуха в Москве — от 0 до плюс 2 градусов, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов», — сказано в сообщении.
Ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду. Местами прогнозируются порывы до 12-14 метров в секунду.
Синоптики добавляют, что атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 75%.
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