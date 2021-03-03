03марта 2021
среда
|
Системы экстренного оповещения проверят в Подмосковье в среду
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Марта 2021, 10:55
Техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения пройдет в Подмосковье в среду, информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Электросирены и выносные акустические устройства будут проверять с 11:00 до 13:00.
«В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники, телевизоры, настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений», — сказано в сообщении.
Также будет проверяться передача информации по кабельным и эфирным направлениям радио и телевидения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -1 +1 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры