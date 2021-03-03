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Познавательные квесты и выставки проведут в Подмосковье в честь юбилея Александра Невского
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Марта 2021, 10:55
В год 800-летия Александра Невского государственные музеи Подмосковья запланировали серию мероприятий, которые посвящены юбилею полководца, сказано в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Самое большое количество программ подготовил Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.
«В мае посетителям предложат образовательный проект «Урок в музее», познавательную программу «Полководцы и сражения», онлайн-проект «А знаете ли вы?», в сентябре – встречу в онлайн-формате «История одного экспоната», а с мая по декабрь гости музея смогут познакомиться с проектом «Экспонат крупным планом», посетив выставку «Покров с изображением Александра Невского XVII века», – уточняется в сообщении.
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