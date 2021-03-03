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Подмосковная онлайн‑карта ресурсообеспечения домов может стать всероссийским сервисом
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Марта 2021, 10:56
Подмосковный онлайн-проект «Карта ресурсообеспечения МКД» может выйти на всероссийский уровень, с мая прошлого года его посетили около 900 тысяч человек, сказано в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
«Со дня запуска сервиса, 24 мая 2020 года, картой воспользовались почти миллион жителей Подмосковья, причем больше половины из них использовали мобильные телефоны. По отчетным данным на 24 февраля 2021 года, ресурс посетили 868 584 пользователей, из них 595 555 (69%) - с мобильных устройств, 273 029 (31%) - со стационарных компьютеров», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» внесен в базу лучших цифровых практик Центров управления регионами России. Цифровая трансформация субъектов РФ и Центров управления регионами становится все более актуальным направлением развития страны.
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