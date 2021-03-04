04марта 2021
четверг
|
Москвичи отправили на переработку более 44 тыс новогодних деревьев
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Марта 2021, 09:46
В этом году жители столицы отправили на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев в рамках акции «Елочный круговорот - 2021», информируется на официальном сайте мэра Москвы.
Всего в столице работало 549 пунктов приема новогодних елок и один – в Подмосковье. Из древесины сделали 180 кубометров щепы, которая пойдет на покрытие тропинок и дорожек.
«Елочный круговорот» проводится с 2016 года. Главная цель этой акции — не только забота о чистоте и экологии, но и формирование привычки у горожан ответственно подходить к раздельному сбору отходов», - сказано в сообщении.
Жители столицы каждый год поддерживают эту работу, сдают деревья и этим помогают городу. В этом году из 549 пунктов приема деревьев - 112 появилось по итогам голосования на портале «Активный гражданин».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
утром 0 +2 днем 0 +2
Котировки
Партнеры