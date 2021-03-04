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Богатый урожай грибов ожидается в лесах Подмосковья весной
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2021, 09:47
Перепады температуры в Московской области простимулируют грибницы, что в итоге приведет к хорошему урожаю грибов в лесах, проинформировал РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
В ближайшие дни в Московском регионе ожидаются перепады температуры. Так, 4 марта максимальная температура достигнет плюс 4 градусов, затем начнется похолодание – 5 марта местами подморозит до минус 8 градусов. 8 марта ожидается мороз до минус 10 градусов. При этом затем, во второй половине марта, ожидается теплая погода.
«Нельзя говорить на весь грибной сезон вперед. Однако то, что касается ближайший грибных урожаев, те, которые будут весной, - сморчки, строчки - для них то, что сейчас происходит, это очень хорошо. Потому что перепады температуры стимулируют грибницы к плодоношению», - сказал Вишневский.
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