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Топливный комплекс аэропорта Внуково построят до конца 2021 г
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2021, 10:40
Разрешение для застройщика на строительство комплекса авиатопливообеспечения аэропорта Внуково решили продлить до декабря 2021 года, сказано в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, одобрено размещение топливного комплекса площадью около 22 835 квадратных метров на участке площадью 2,2 гектара. Участок находится в районе Боровского шоссе, владение 47А, строение 4.
«Договор аренды участка действовал с 9 сентября 2013 года по 26 мая 2020 года. Инвестор получил разрешение на строительство объекта от 11 декабря 2019 года, истекающее 16 декабря 2021 года», — уточняется в сообщении.
Инвестор всегда своевременно платил аренду, поэтому сроки завершения инвестпроекта позволили продлить срок его реализации до конца года.
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