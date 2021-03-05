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Жители Московского региона смогут увидеть планету Нептун осенью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2021, 10:41
Планету Нептун можно будет наблюдать на территории столицы и Подмосковья в 2021 году в сентябре, для наблюдения понадобится 200-миллиметровый телескоп с увеличением от 100 крат и выше, рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы Московского планетария.
«В 2021 году Нептун находится в созвездии Водолей. Весной и летом 2021 года Нептун не виден с Земли, он скрывается в лучах Солнца. Он выйдет на ночное небо в середине лета. 14 сентября 2021 года он окажется в точке противостояния Солнцу и всю осень будет отлично наблюдаться в телескопы. Осень – наилучшее время наблюдения Нептуна в телескоп», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что для наблюдения Нептуна нужен 200-миллиметровый телескоп с увеличением от 100 крат и выше.
Соединением внешних планет (от Марса до Нептуна) называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Солнце находится между Землей и планетой. В соединении планета находится за Солнцем и поэтому не видна на небосводе Земли.
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