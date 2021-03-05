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Итоги развития конкуренции в 2020 году подвели в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2021, 10:43
Заседание совета по содействию развития конкуренции в Московской области прошло в онлайн-формате, особое внимание на нем уделили удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг, сказано в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
В докладе о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Московской области по итогам 2020 года подводились итоги работы центральных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции в 2020 году.
«Особое внимание уделено практическому результату развития конкуренции: повышению удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, предпринимателей бизнес-средой; подготовке рекомендаций органам государственной власти Московской области», — отмечается в сообщение.
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