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На дорогах Подмосковья начали тестировать камеры, фиксирующие езду без ремня
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Марта 2021, 10:34
Камеры, которые фиксируют езду с непристегнутым ремнем и разговор по телефону, стали тестировать на дорогах Московской области, информирует в среду «Российская газета».
«Тестирование стартовало в начале этого года. На данном этапе определяется необходимая доказательная база для фиксации нарушений, штрафы водителям не назначаются», – сказано в материале.
Операционный директор «МВС Груп» Михаил Родионов отметил, что технически внедрение таких систем возможно в любом регионе, где есть современные комплексы фотовидеофиксации. В связи с тем, что системы рано или поздно, но все-таки появятся в регионах, властям стоит принять во внимание технологические требования для этого.
Ранее камеры, фиксирующие названные нарушения, появились на дорогах Москвы. Нарушители ПДД уже получают штрафы.
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