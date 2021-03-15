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Качество школьных обедов в Подмосковье теперь контролируют через мобильный сервис
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2021, 10:58
Качество обедов более чем в 1,2 тыс. школ Московской области теперь контролируют с помощью мобильного сервиса «Проверки Подмосковья», информирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Через цифровой сервис будет отслеживаться качество обедов в 1219 школах региона: на контроль взяты соблюдение санитарных норм организации питания в школьных столовых, соответствие блюд утвержденному меню и ГОСТу», – сообщил министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.
Он подчеркнул, что с помощью сервиса контролируют не только качество обедов, но и организацию завтраков и содержание санузлов в школах.
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