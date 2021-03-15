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Спецкомиссия в Подмосковье рассмотрела кадастровую стоимость 1846 объектов с начала года
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Общество — 15 Марта 2021, 11:00
С начала 2021 года состоялось пять заседаний комиссии при Минмособлимуществе по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на которых рассмотрели свыше 150 заявлений, рассказала РИАМО министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Заявления касались 1846 объектов недвижимости.
«Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Минмособлимуществе проходит каждые две недели. Очередное заседание состоится 25 марта, на него уже приняты более 20 заявлений. До 17 марта прием документов продолжится», - сообщила Адигамова.
Она уточнила, что с начала года более 50% обращений поступило от правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов. Большая часть из них - земли коммерческого назначения, правообладатели которых хотели снизить земельный налог.
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