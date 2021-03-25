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35 машино‑мест у телецентра «Останкино» выставят на торги
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Общество — 25 Марта 2021, 10:23
На открытый электронный аукцион в Москве выставили машино-места в подземном паркинге жилого дома на улице Академика Королева, расположенного недалеко от телецентра «Останкино». Об этом проинформировали на официальном сайте мэра Москвы.
«Город регулярно выставляет на продажу машино-места во всех округах столицы. Объекты располагаются в многоуровневых и подземных паркингах – как в отдельно стоящих зданиях, так и находящихся в многоквартирных домах», – сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Максим Гаман.
Он добавил, что преимущественное право приобретения машино-мест имеют собственники и наниматели жилья по договорам социального найма. Если места находятся в хозяйственном ведении ГБУ «Жилищник» районов Москвы, ГУП «ЦУГИ» и КП «Управление гражданского строительства», то такие жители могут купить у них парковочные места со скидкой в 40% и без торгов.
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