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Утвержден график работы общественных приемных в округах Подмосковья в апреле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Марта 2021, 10:17
В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в апреле 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.
Время приема – с 10:00 до 13:00.
Так, министерство ЖКХ Московской области проведет прием жителей Волоколамского округа 19 апреля, Воскресенска – 12 апреля, Можайского округа – 23 апреля, Рузского округа – 30 апреля, Сергиево-Посадского округа – 9 апреля, Домодедова - 5 апреля, Красноармейска – 26 апреля, Химок – 16 апреля.
Приемные министерства образования Подмосковья будут работать в Клину – 9 апреля, Красногорске – 5 апреля, Ленинском округе – 30 апреля, Богородском округе – 26 апреля, Рузском округе – 12 апреля, Химках – 23 апреля, Черноголовке – 19 апреля, Электростали – 16 апреля.
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