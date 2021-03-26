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Russpass представил идеи для путешествий по Коломне
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Марта 2021, 10:18
Для любителей путешествий на сайте онлайн-журнала Russpass опубликовали идеи экскурсий по подмосковной Коломне, благодаря которым любой желающий может познакомиться как с исторической архитектурой города, так и с традиционными ремеслами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Например, на музейной фабрике пастилы производят лакомство по старинным технологиям и проводят костюмированные экскурсии с дегустацией. Кроме того, у музея есть свой театр», — сказано в материале.
В музее «Калачная» экскурсанты смогут приготовить калачи по старорусским рецептам. После всех желающих угостят свежей выпечкой и чаем.
В музее мануфактуры «Душистыя радости» можно будет узнать о развитии мыловарения и парфюмерии в дореволюционной России. Предметы, экспонаты, звуки и ароматы погрузят посетителей в атмосферу XIX века.
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