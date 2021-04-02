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Вечером в Москве ожидаются 8‑балльные пробки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2021, 10:22
Загруженность столичных дорог по оценке сервиса «Яндекс.Пробки» составляет 6 баллов из 10 возможных, в вечерний час пик ожидается 8 баллов.
Сейчас движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов. Также наблюдаются затруднения на севере, северо-востоке и юго-востоке МКАД.
Нормальный трафик отмечается на Ленинградском и Можайском шоссе, проспекте Маршала Жукова.
Утром в пятницу Москву накрыл снег с дождем, также в городе ухудшилась видимость из-за тумана. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.
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