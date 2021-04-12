12апреля 2021
понедельник
|
20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Московского региона
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Апреля 2021, 10:32
В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в понедельник утром задержали и отменили около 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
В аэропорту Внуково задержали четыре рейса, еще один отменили. В Домодедове задержано 6 рейсов, 5 отменено. 3 рейса задержали в аэропорту Шереметьево.
По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержан один рейс.
В Подмосковье и столице на понедельник объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
вечером +8 +10 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры