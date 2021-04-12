12апреля 2021
понедельник
|
«Московская электронная школа» представила подборку уроков ко Дню космонавтики
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Апреля 2021, 10:32
В честь Дня космонавтики библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ) представила подборку сценариев уроков и приложений для школьников, дети смогут пройти тесты, посмотреть видео о космосе и сделать модель ракеты, информируется на официальном сайте мэра столицы.
Как прошел первый полет человека в космос, школьники узнают на классном часе «Великое событие». Проверить знание всех подробностей и основных фактов можно в викторине «День космонавтики».
Пользователи узнают, на каком космическом корабле летал Юрий Гагарин, что он видел в иллюминаторе, а также о важных фигурах в истории космонавтики — Константине Циолковском и Сергее Королеве.
Ученики начальных и старших классов могут пройти урок Yuri Gagarin по английскому языку. Школьники изучат лексику по этой теме и выполнят групповой проект. Расшифровать послание потомкам от первого человека в космосе, сделать бумажную ракету и узнать время полета Юрия Гагарина можно в приложении «День космонавтики».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
вечером +8 +10 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры