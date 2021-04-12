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7‑балльные пробки ожидаются на дорогах Москвы вечером в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Апреля 2021, 10:33
Утром в понедельник пробки на дорогах Москвы оцениваются в 4 балла из 10 возможных, прогнозируемая загруженность дорожной сети вечером составляет 7 баллов, информируется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время проблемы с движением наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.
Проблем с движением нет на Звенигородском и Рублевском шоссе, а также на Кутузовском проспекте.
На дорогах мегаполиса продолжаются ремонтные работы, они осложняют дорожную ситуацию. Ремонт проводят на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском, Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, проспекте Мира, а также на Большом Каменном мосту.
Днем на столичных дорогах ожидаются пробки в четыре-пять баллов, вечером – шесть-семь баллов.
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