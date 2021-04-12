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Конкурс «Воспитатель года Подмосковья» начнется в понедельник
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Общество — 12 Апреля 2021, 10:34
Конкурс «Воспитатель года Подмосковья - 2021» пройдет с 12 по 24 апреля в Орехово-Зуевском университете, информирует пресс-служба министерства образования Московской области.
«В этом году в конкурсе участвуют 52 педагога дошкольных образовательных организаций региона. За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Победитель регионального конкурса в 2022 году будет представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».
Участникам регионального конкурса предстоит показать свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими навыками. Также жюри будет оценивать творческие способности, находчивость и целеустремленность педагогов дошкольного воспитания.
Имя победителя объявят на торжественном мероприятии в честь Дня учителя, он получит за победу 500 тыс. рублей, а лауреаты – по 100 тыс. рублей.
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