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Ремонт начался на двух путепроводах на М‑4 «Дон» в Подмосковье
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Общество — 20 Апреля 2021, 10:35
Рабочие приступили к ремонту на двух путепроводах на М-4 «Дон», на 40-м километре трассы изменен скоростной режим, информирует пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Планируют не только заменить асфальт, однако и отремонтировать конструкции путепроводов. В том числе в порядок приведут опоры и ригели. Для этого рабочие снимут дорожные одежды до балок, потом обновят выравнивающий слой на пролетном строении.
Кроме того, планируют провести работы по гидроизоляции и уложить асфальт. Все это займет больше года.
Сейчас на этом участке изменена организация движения и водителям стоит быть внимательными. На время ремонта число полос не меняли. И в Москву, и из столицы по-прежнему осталось по три полосы. Однако полосы сужены, а скорость снизили до 50-70 км/ч.
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