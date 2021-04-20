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2 торговые компании из Подмосковья подали заявки на участие в нацпроекте
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Апреля 2021, 10:35
На участие в нацпроекте «Производительность труда» подали заявки две торговые компании — «САМ – МБ» из Балашихи и ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» из Подольска, информирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Правительство России приняло решение допустить к участию в национальном проекте «Производительность труда» предприятия сферы торговли. От Московской области уже поступило две заявки», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что компания «САМ – МБ» является крупнейшим российским предприятием по поставкам автомобильных шин и колесных дисков. ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» работает в сфере производства и поставок металлических корпусов.
Мининвест Подмосковья призвал и другие торговые компании рассмотреть возможность участия в нацпроекте.
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