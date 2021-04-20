20апреля 2021
вторник
|
Брифинг по профилактике детского травматизма в Подмосковье пройдет во вторник в РИАМО
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Апреля 2021, 10:37
Во вторник в 10:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой. Тема мероприятия: «Стратегия детской безопасности в Московской области: итоги I квартала».
В 2021 году статистика детской смертности по некоторым показателям в Московской области начала расти. В ходе мероприятия Мишонова представит новый показатель эффективности работы глав муниципалитетов «Безопасное детство» и расскажет:
- по каким причинам погибают дети?
- какие мероприятия реализуются, чтобы снизить детский травматизм?
- какие дополнительные меры планируют принять?
- на что следует обращать внимание родителям и педагогам в весенне-летний период?
Пресс-центр РИАМО расположен по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером +2 +4 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры