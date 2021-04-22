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Чаплин: Путин предложил комплексный подход к развитию страны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2021, 09:39
Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин считает, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предлагает комплексный подход к развитию страны. Об этом информирует пресс-служба регионального парламента.
Путин в среду выступил с посланием Федеральному собранию. Его главной темой стала социальная политика и повышение качества жизни россиян.
«В послании говорится о помощи и конкретным категориям граждан, и целым отраслям экономики. Президент обозначил сразу сотни возможностей для развития территорий и улучшения жизни людей. Наша задача – разработать свои предложения и активно участвовать в их реализации», - сообщил Чаплин.
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