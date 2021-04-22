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16 одаренных детей из Подмосковья стали стипендиатами фонда «Новые имена»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2021, 09:39
В Подмосковье прошел второй тур отбора одаренных юных музыкантов и художников Подмосковья на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой, стипендиатами стали 16 юных музыкантов и художников региона. Об этом передает пресс-служба министерства культуры Московской области.
В конкурсе принимали участие 36 музыкантов и 12 художников. Претендентов оценивали представители Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, творческого союза художников России и International federation of arts UNESCO и эксперты благотворительного фонда.
Участники, выигравшие в конкурсе на соискание стипендии: Дарья Горина (фортепиано), Анисия Артемова (скрипка), Екатерина Абрамова (ИЗО), Софья Задорожная (ИЗО), Таисия Коростиева (ИЗО), Елизавета Буюкян (фортепиано), Иван Вахрушев (фортепиано), Софья Бурцева (скрипка), Софья Сорокина (виолончель), Василиса Блохина (флейта), Петр Сахарчук (труба), Никита Мосиенко (гитара).
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