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Более 350 аппаратов для паллиативной помощи поступит в больницы Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Апреля 2021, 12:30
В ближайшее время в подмосковные больницы и хосписы поступит 350 вакуумных экстракторов для откачивания жидкости, откашливателей, аппаратов для ингаляционной терапии и насосов для энтерального питания, информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Наша задача — обеспечить паллиативным пациентам качественную медицинскую помощь. В связи с этим закупаем новое оборудование. В ближайшее время в подмосковные больницы поступит 93 аппарата для аспирации, 120 насосов для энтерального питания и по 70 ингаляционных систем и откашливателей», — сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Оборудование поступит более чем в 50 медучреждений Подмосковья, включая Московский областной детский хоспис, в Домодедовскую, Ступинскую, Талдомскую, Чеховскую, Раменскую и другие больницы.
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