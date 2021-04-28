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Газовое оборудование проверили в 20 тыс частных домов Подмосковья за две недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Апреля 2021, 12:30
Специалисты «Мособлгаза» обследовали газовое оборудование в 20 тыс. домов частного сектора Подмосковья за две недели, информирует пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Чтобы газовое оборудование обслуживали в необходимом порядке, нужно заключить договор со специальной организацией. Удобнее всего это будет сделать через личный кабинет на подмосковном портале госуслуг.
«Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования необходимо каждому абоненту. Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности жителей Подмосковья. Выбрать специализированную организацию можно из реестра, который опубликован на сайте министерства энергетики Московской области», — сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.
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