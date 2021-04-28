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«Почта России» доставит ветеранам Подмосковья поздравления президента ко дню Победы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Апреля 2021, 12:32
«Почта России» с 2 по 8 мая включительно доставит персональные поздравления, которые подписал президент РФ Владимир Путин, подмосковным ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам, информирует пресс-служба АО «Почта России».
Свыше 52 тыс. почетных адресатов получат специальные художественно оформленные конверты с поздравлением президента.
Сотрудники почты сделают все для того, чтобы адресаты получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты почты уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравления по актуальным адресам.
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