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Ветераны Подмосковья поделились воспоминаниями о ВОВ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2021, 14:23
Ветераны Великой Отечественной войны Подмосковья, ставшие в этом году зрителями парада Победы на Красной площади, поделились воспоминаниями об участии в военных действиях.
«Мой путь был от Сталинградской области. Я туда прибыл с пополнением в феврале 1943 года. Автоматная рота, мы шли по степям, освобождали наши сгоревшие деревни. Освободили Украину, Одессу, Запорожье», - сообщил ветеран Великой Отечественной войны из Домодедова Евгений Алексеевич Знаменский.
По его словам, сегодня российская армия и ее вооружение достойны восхищения. Войска способны противостоять и дать отпор любому врагу.
«Будьте патриотами, гордитесь своей Родиной, любите Родину. Она вас не подведет», - пожелал Знаменский.
Ветеран Адольф Михайлович Чумаков из Балашихи добавил, что старшему поколению необходимо воспитывать в молодежи дух патриотизма, участвовать в работе ветеранских организаций. По его словам, собравшиеся на трибунах Красной площади ветераны - герои-победители. Люди, одержавшие победу над фашизмом - великий народ.
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