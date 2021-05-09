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Жителям Московского региона рассказали, где можно посмотреть на военную технику
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2021, 14:24
Военную технику, защищавшую СССР в годы Великой Отечественной войны, можно увидеть в различных музеях столицы и Подмосковья, информируется на официальном сайте мэра Москвы.
Так, в столичном Музее Победы, расположенном на Поклонной горе, можно увидеть свыше 300 экспонатов. Среди них обмундирование, снаряжение, знаки отличия, картины, скульптуры, а также более 400 единиц военной техники. Посетители могут увидеть бронетехнику, авиацию, боевые корабли, артиллерийские орудия, инженерные сооружения. В культурном учреждении находится техника не только СССР, союзников, но и участников-стран гитлеровской коалиции.
В подмосковной Кубинке на 63-м км Минского шоссе расположен бронетанковый музей. Там находится японская и немецкая трофейная техника. Есть и уникальные экспонаты. Например, сверхтяжелый танк «Маус». Их было построено всего два экземпляра.
Еще военную технику можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил, расположенном на улице Советской армии, 2. В настоящие время в здании музея 24 зала с экспонатами, а боевые машины разместили на открытой площадке.
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