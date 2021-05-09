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Ветераны ВОВ из Подмосковья посмотрели парад Победы с трибун на Красной площади
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2021, 14:25
Из разных уголков Подмосковья посмотреть парад Победы на Красной площади приехали ветераны Великой Отечественной войны, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«После парада, естественно, мы поедем поздравлять их в самых разных форматах. У нас очень много мест воинской славы, где развернулось контрнаступление, поэтому будем сегодня отдавать честь нашим ветеранам», - сообщил губернатор в стриме телеканала RussiaToday.
Он отметил, что находился на параде Победы с волнительным, торжественным настроением.
«Наверное, самый главный праздник, когда вспоминаешь все, что пережили наши предки, как они героически и достойно прошли тяжелые времена. Сегодня все фильмы, программы говорят нам и, самое главное, нашим детям, что это была за война и, какой ценой она нам досталась», - уточнил Воробьев.
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