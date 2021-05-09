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Воробьев отметил, что генетическая память о ВОВ должна сохраниться на века
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2021, 14:26
Память о Великой Отечественной войне не должна стереться, генетическая память об этом должна сохраниться на века, поэтому важно сейчас уделить внимание подрастающему поколению, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он уточнил, что об этом говорил в своем выступлении президент РФ Владимир Путин.
«Великий день сегодня у нас в стране. Очень важно, что во всех городах, во всех регионах мы чествуем ветеранов. <…> Мы сейчас поедем поздравлять наших ветеранов в разные города Подмосковья для того, чтобы еще раз им искренне поклониться и слова благодарности сказать», - уточнил Воробьев.
Также губернатор пожелал жителям Подмосковья быть здоровыми, беречь себя и друг друга.
Глава региона отметил, что сейчас у него торжественное, праздничное настроение.
Парад Победы прошел на Красной площади в столице. Губернатор Подмосковья посетил парад вместе со своими детьми.
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