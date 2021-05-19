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Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре по СМС
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Мая 2021, 12:42
МЧС разослало жителям Московской области СМС-сообщения с предупреждением о сильном ветре в среду.
«До 21:00 в среду в Московской области ожидается ветер южной четверти местами с порывами 15-17 м/с. Закройте окна, находитесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — сказано в сообщении.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Предупреждение действует 19 и 20 мая, при этом предстоящей ночью сильного ветра в регионе не ожидается.
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