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Свыше 330 тонн продукции проверили на рыбоводческих предприятиях Подмосковья в 2021 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Мая 2021, 12:43
С начала этого года на рыбоводческих предприятиях Подмосковья специалисты проверили и допустили к реализации более 330 тонн товарной рыбы, информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в области деятельность по товарному выращиванию рыбы ведут 21 рыбоводное предприятие.
«С начала текущего года ветспециалисты проверили и допустили к реализации 331 тонну товарной рыбы. В 2020 году ветеринарными специалистами было допущено к реализации свыше 1,3 тыс. тонн рыбы, таких видов как осетр, форель, карп, щука, толстолобик, сом мраморный, выращенных на территории Московской области», – сообщил Воскресенский.
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