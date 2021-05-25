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До +23 градусов ожидает жителей Московского региона во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Мая 2021, 12:05
Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла, в Подмосковье может быть немного прохладнее, информируется на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся на периферии антициклона», — сказано в сообщении.
Максимальная температура в этот день в Москве будет колебаться от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье — от 18 до 23 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается.
Северо-западный ветер разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.
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