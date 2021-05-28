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ГК «Гранель» открывает продажи в новом малоэтажном комплексе – «Живописный»
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Общество — 28 Мая 2021, 12:27
Группа компаний «Гранель», один из крупнейших девелоперов в России, объявляет о старте продаж в малоэтажном жилом комплексе комфорт-класса «Живописный» в Ленинском округе Подмосковья. Объект расположен в 2 км от МКАД, недалеко от города Видное и Бутовского лесопарка. Стоимость квартиры-студии с минимальной площадью стартует от 4 млн рублей.
Покупателям доступен широкий выбор предложений от 24 до 80 кв. м: студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Среди большого количества различных планировочных решений – квартиры со вторым светом. Террасы и лоджии с панорамным остеклением позволят любоваться окружающей природой.
Объект возводится на участке площадью 21 га, расположенном в тихом и красивом месте, в окружении лесов и водоемов. «Живописный» представляет собой гармоничный ансамбль из четырехэтажных домов, разработанных по индивидуальному проекту. В состав жилого комплекса войдут 17 корпусов, сдача первой очереди планируется во втором квартале 2023 года.
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