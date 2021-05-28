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В Подольске разыскивают пропавшую 17‑летнюю девочку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Мая 2021, 12:29
В Подольске разыскивают 17-летнюю девочку Анастасию Кузину, которая два дня назад ушла из дома и не вернулась, информирует пресс-служба УМВД России по округу.
Подросток ушла из дома на улице Большой Серпуховской.
На вид ей 16-17 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы бордово-красного цвета, выбриты на затылке и собраны в хвост.
Была одета в черную толстовку с капюшоном, джинсовые брюки темного цвета, черные кроссовки. С собой у нее был белый клатч.
Особые приметы: родимое пятно на животе.
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