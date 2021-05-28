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Кусты брусники, земляники и черники зацвели в лесах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Мая 2021, 12:30
На территории подмосковных лесов зацвели кусты брусники, земляники и черники, так, обычно землянику можно найти на окраинах лесов и на полянах, проинформировали РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
Так, брусника — растение неприхотливое: она предпочитает сухие солнечные полянки, но готова расти и под пологом лиственных деревьев, в хвойных и смешанных лесах. Лучше всего растет и плодоносит она в сосняках брусничных, особенно хорошо — на освещенных местах, например, на вырубках.
Эта ягода всегда пользовалась популярностью и на Руси носила названия «молодор» или «ягода бессмертия».
Цветение черники обычно начинается в июле и продолжается по сентябрь. В этом году кусты зацвели раньше. Черника растет практически повсеместно. Любит влажность и тепло, поэтому крупные черничники располагаются в болотистой местности.
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