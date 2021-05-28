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Russpass составил маршруты для транзитных туристов в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Мая 2021, 12:31
На сервисе Russpass появились новые маршруты для туристов, которые в Москве задерживается лишь транзитом, информируется на официальном сайте мэра столицы.
Всего доступно три программы: «Домодедово — Шереметьево», «Домодедово — Внуково» и «Внуково — Шереметьево».
«Основные достопримечательности в этих маршрутах находятся между остановками аэроэкспрессов по пути из аэропорта и в него, поэтому туристу будет удобно спланировать поездку», - сказано в сообщении.
Туристы, которые прилетают в Домодедово и пересаживаются в Шереметьево, могут проехать через город на двухэтажном автобусе. А те, кто держит путь во Внуково смогут прокатиться на теплоходе по Москве-реке.
Для удобства в сервисе Russpass можно приобрести билеты на аэроэскпресс.
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